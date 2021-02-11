محكمة سعودية تقضي بحبس مهندس مصري 25 عاما... والمتهم يطلب الإعدام لنفسه

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، نقلا عن زوجة المتهم التي قالت إن محكمة تبوك الجزائية في السعودية قامت بإلغاء حكم الإعدام واستبداله بالسجن 25 عاما.

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ونقلت الصحيفة عن ابتسام سلامة زوجة المتهم قولها إنه فور صدور الحكم بكى علي وقال للقاضي: "أبوس إيدك اعدمني أحسن.. حتى أموت مظلوما أو شهيدا.. 25 سنة كتير قوي قوي".

وأضافت ابتسام أن زوجها لم يستطع التوقف عن البكاء بعد صدور الحكم؛ وأكد لها في اتصال هاتفي أنه "لن يخرج من السجن ولن يعود إلى مصر أبدًا".

ويتمسك المهندس المصري ببرائته، وأكد المصدر أن كلمات المهندس "كانت تعني أن الحكم بـ25 عاما أصعب من الإعدام ولا يفرق كثيرا بالنسبة له".

وكان المهندس المصري علي أبوالقاسم واجه عقوبة الإعدام على خلفية تسلمه معدة زراعية عام 2016 تحتوي أقراصا مخدرة قادمة من مصر خلال عمله بإحدى شركات المقاولات التابعة للجمارك السعودية.

وعلى أبوالقاسم مهندس مصري من محافظة أسوان، يعمل في السعودية بداية من عام 2007، وألقي القبض عليه في منتصف عام 2016، بالسعودية وصدر عليه حكمًا بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما بالسجن المؤبد تجاه ثلاثة من المدانين في القضية، بينما برأت 3 آخرين وجهت لهم اتهامات بالاتجار في المخدرات وتهريبها إلى الخارج بدسها للمهندس المصري.