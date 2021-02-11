4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من المغرب إلى الهند

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت المصادر، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن هذا يأتي بعد أن بدأ تنفيذ أول حملة للتطعيم في أفريقيا قبل أسبوعين.

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ومن المتوقع وصول الشحنة القادمة من الهند إلى مطار الدار البيضاء بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة: "هذه الدفعة الجديدة ستتيح استمرار حملة التطعيم الوطنية في المغرب باطراد".

وكان المغرب تسلم مليوني جرعة، الشهر الماضي، من لقاح أسترازينيكا، و500 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية.

وحتى أمس الأربعاء، بلغ عدد من تم تطعيمهم في المغرب 746116 شخصا وبلغت الإصابات 476989 والوفيات 8436.

وقد طلب المغرب من اللقاحات ما يكفي 33 مليون شخص ويهدف لتطعيم 80 في المئة من سكانه.