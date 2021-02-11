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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يصدر تحذيراً بشأن ثغرات في منتجات «مايكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بشأن عدة تحديثات أصدرتها مايكروسوفت لمعالجة ثغرات في عدد من المنتجات.
ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية، وتجاوز آليات الحماية، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، وأعطال في الذاكرة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وهجمة حجب الخدمة “DoS”.
وأوضح المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ ، وأنه يستهدف كل القطاعات ، مشيراً إلى أن مايكروسوفت أصدرت تحديثات لمعالجة الثغرات ، يمكن معرفتها من خلال الرابط : https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Feb
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