شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية على 8 مناطق بدءاً من السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بدءاً من السبت المقبل وحتى الاثنين – بمشيئة الله-.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه على “تويتر”، أن تشمل الأمطار أجزاء من حائل والحدود الشمالية والجوف.

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس، طقسًا مستقراً بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية)، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).