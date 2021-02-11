شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواصفات يجب أن تتوفر في ألعاب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

شددت هيئة حقوق الإنسان، على أهمية أن تكون ألعاب الأطفال مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والثقافية والبيئية ، وخالية من أي مواد ضارة بالطفل.

وكشف الهيئة عن 7 مواصفات يجب أن تتوفر في ألعاب الأطفال كالتالي:

1- أن تكون مصنعة من مواد متينة مقاومة للصدأة والتآكل، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية والخليجية .

2- التأكد من خلوها من المواد الكيميائية الضارة، وأن تكون مصنوعة من مواد تتحمل حركة الأطفال وتعمل بحركة انسيابية وتتوفر فيها شروط الأمان.

3 – يجب ألا تكون ذات أجزاء متحركة يسهل ابتلاعها أو أن تؤذي الطفل ، وأن تخلو من الزوايا والأطراف الحادة والخشنة التي يمكن أن تؤذيه .

3- أن يكون وضع البطاريات غير ظاهر وألا تعتمد على اتصالها بالكهرباء مباشرةً .

4 – ألا تكون قابلة للاشتعال ومطلية بطلاء ثابت ، وألا تفرز مواد لبنية أو سامة أو مهيجة وأن تتحمل درجات الحرارة العالية .

5 – ينبغي أن يكون موضع البطاريات في الألعاب غير ظاهراً وألا تعتمد الألعاب على مصدر الكهرباء مباشرة أو يكون اتصالها بالكهرباء شرطاً لعملها .

6- يجب كلما أمكن أن تكون مصدر للتعلم، وألا تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

7 – يشترط أن يدون على اللعبة أو النشرة أو الدليل الملحق بها معلومات الاستخدام الآمن للمنتج.