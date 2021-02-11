شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواصفات يجب أن تتوفر في ألعاب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
شددت هيئة حقوق الإنسان، على أهمية أن تكون ألعاب الأطفال مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والثقافية والبيئية ، وخالية من أي مواد ضارة بالطفل.
وكشف الهيئة عن 7 مواصفات يجب أن تتوفر في ألعاب الأطفال كالتالي:
1- أن تكون مصنعة من مواد متينة مقاومة للصدأة والتآكل، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية والخليجية .
2- التأكد من خلوها من المواد الكيميائية الضارة، وأن تكون مصنوعة من مواد تتحمل حركة الأطفال وتعمل بحركة انسيابية وتتوفر فيها شروط الأمان.
3 – يجب ألا تكون ذات أجزاء متحركة يسهل ابتلاعها أو أن تؤذي الطفل ، وأن تخلو من الزوايا والأطراف الحادة والخشنة التي يمكن أن تؤذيه .
3- أن يكون وضع البطاريات غير ظاهر وألا تعتمد على اتصالها بالكهرباء مباشرةً .
4 – ألا تكون قابلة للاشتعال ومطلية بطلاء ثابت ، وألا تفرز مواد لبنية أو سامة أو مهيجة وأن تتحمل درجات الحرارة العالية .
5 – ينبغي أن يكون موضع البطاريات في الألعاب غير ظاهراً وألا تعتمد الألعاب على مصدر الكهرباء مباشرة أو يكون اتصالها بالكهرباء شرطاً لعملها .
6- يجب كلما أمكن أن تكون مصدر للتعلم، وألا تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
7 – يشترط أن يدون على اللعبة أو النشرة أو الدليل الملحق بها معلومات الاستخدام الآمن للمنتج.
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