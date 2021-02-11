شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الباحة» ينقذ مواطنيْن علقا بمنطقة جبلية وعرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من إنقاذ مواطنيْن علقا بأحد المناطق الجبلية الوعرة في قرية بيضان البارك. وأوضح الدفاع المدني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنهما بصحة جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر «مدني الباحة» ينقذ مواطنيْن علقا بمنطقة جبلية وعرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.