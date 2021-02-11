الحكومة المكسيكية ترخص لقاحين صينيين ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة المكسيكية، الأربعاء، أنّها رخّصت للاستخدام الطارئ لقاحي "كانسينو" و"كورونافاك" الصينيين المضادّين لفيروس كورونا.



وقال هوغو لوبيز-جاتيل، المسؤول في الحكومة عن مكافحة جائحة "كوفيد-19" خلال مؤتمر صحفي إنّ "الترخيص الطارئ أعطي لكلا اللقاحين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أنّ جرعات لقاح "كورونافاك" الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية "ستصل إلى المكسيك معبّأة" في قوارير جاهزة للاستخدام، في حين أنّ لقاح "كانسينو" الذي تنتجه شركة "كانسينو بيولوجيكس" سيصل "بالجُملة" في شُحنات ستُنقل إلى ولاية كيريتارو (وسط) حيث ستعبّأ الجرعات في القوارير المخصّصة لها.

وبالإضافة إلى هذين اللّقاحين، سبق للمكسيك وأن منحت تراخيص مشابهة لثلاثة لقاحات أخرى، هي لقاح "فايزر-بيونتيك" الأميركي-الألماني، ولقاح "أسترازينيكا" البريطاني ولقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وسجلت المكسيك البالغ عدد سكّانها 126 مليون نسمة حتى الأربعاء حوالي 1.958.000 إصابة بـ"كوفيد-19" من بينها نحو 170 ألف وفاة، وفقاً للبيانات الرسمية.