إصابات فيروس كورونا بالأرجنتين تتخطى عتبة المليونين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحّة في الأرجنتين أنّ حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تخطّت الأربعاء عتبة المليوني إصابة، في حين اقترب عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة من 50 ألف وفاة.



وقالت الوزارة إنّها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية 7739 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى مليونين وألف و17 مصاباً، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

فيما تم تسجيل 109 حالات وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عنه إلى 49674 وفاة.

والأرجنتين البالغ عدد سكّانها 44 مليون نسمة لديها حالياً 3561 مريضاً بـ"كوفيد-19" يتلقّون العلاج في أقسام العناية الفائقة بمستشفيات البلاد، في نسبة إشغال تزيد على 54% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام.

وبدأت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بالأرجنتين في 29 ديسمبر/كانون الأول، وتشمل في مرحلتها الأولى الطواقم الطبية والمسنّين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.

وتتمّ حملة التلقيح باستخدام لقاح واحد هو "سبوتنيك-في" الروسي الذي تلقّت منه الأرجنتين حتى اليوم 3 شحنات تضمّ مجتمعة 820 ألف جرعة.