شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تستنكر اعتداءات ميليشيا الحوثى على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، إصرار ميليشيا الحوثى الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

من جهة أخرى أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية.



وأكدت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، وقوف فلسطين إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، في تصديهم لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، معربة عن ثقتها بقدرة المملكة على مواجهة هذه الاعتداءات الارهابية والانتصار عليها.