شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو 71 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مفوضية الانتخابات العراقية، دعوات إلى 71 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة فى أكتوبر المقبل، وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغالى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، إن "الدعوات التي وجهتها المفوضية بلغ عددها 71 بين منظمة دولية وسفارة عربية وأجنبية".