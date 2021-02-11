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الجيش العراقى يدمر مضافات لداعش بعملية أمنية فى الأنبار

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، تدمير مضافات لداعش بعملية أمنية في الأنبار.


وقالت القوات المشتركة ـ في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز"، اليوم الخميس ـ إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، دمرت مضافات لداعش بعملية أمنية في الأنبار".


وأضاف البيان، أن "قوة من المقر المسيطر ل‍لواء الأول بالحشد واللواء 27 وبالتنسيق مع الجيش شرعت بالتفتيش والتدقيق الأمني في عدة مناطق شرق الانبار بناء على معلومات استخباراتية، أسفرت عن تدمير مضافات لداعش بعضها جديدة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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