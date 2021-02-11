شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يدمر مضافات لداعش بعملية أمنية فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، تدمير مضافات لداعش بعملية أمنية في الأنبار.



وقالت القوات المشتركة ـ في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز"، اليوم الخميس ـ إن "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، دمرت مضافات لداعش بعملية أمنية في الأنبار".



وأضاف البيان، أن "قوة من المقر المسيطر ل‍لواء الأول بالحشد واللواء 27 وبالتنسيق مع الجيش شرعت بالتفتيش والتدقيق الأمني في عدة مناطق شرق الانبار بناء على معلومات استخباراتية، أسفرت عن تدمير مضافات لداعش بعضها جديدة".