شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 مواطنا فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس ، حملة اعتقالات شملت 11 مواطنا ، واعتدت بالضرب على آخرين، واستولت على مركبة في الخليل.