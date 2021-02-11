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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية. وأعلنت أنه تم التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية وإيقاف 65 مواطنا ومقيما منهم 48 موظفا من عدة وزارات.

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