شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاق «فاجعة طريق الروسان» يتصدر «تويتر» بعد وفاة 5 أشخاص في حوادث متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق فاجعة طريق الروسان، الترند على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة خلال الساعات الماضية.

يأتي ذلك إثر وفاة 5 أشخاص من أبناء منطقة الجوف في حوادث متفرقة على طريق الروسان أمس الأربعاء، وقدم المغردون عبر الهاشتاق تعازيهم في المتوفين، وتداولوا صوراً للحوادث التي وقعت على الطريق.

وطالب المغردون، الجهات المعنية بسرعة التدخل لوضع حد للحوادث على طريق الروسان، وذلك بسبب ضيقه وكثرة الشاحنات التي تعبره إلى جانب قيادة البعض بسرعات عالية، وكذلك حاجته للصيانة.

وقال مغرد يدعى الشمالي: “الله يرحمهم ويغفر لهم، أخطر طريق بالجوف، وأكثر طريق مزدحم من سيارات وحلال وعمال الشركات وأكثر حوادث ووفيات فيه وكل موسم شتاء يحصد أرواح عوايل وشباب وحلال بسبب الطريق”.

وكان طريق الروسان قد شهد قبل أقل من شهر حادث مروع راح ضحيته شخصين وأصيب 18 آخرين.