- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها التوقف عن التدخين.. نصائح مهمة للمتبرع بالدم (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، نصائح مهمة للمتبرع بالدم، قبل وبعد عملية التبرع.
وأوضحت في انفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنهمن الأفضل تناول القليل من الطعام قبل التبرع بالدم بساعتين، وعدم التدخين مدة ساعة على الأقل قبل وبعد التبرعوالأفضل ترك التدخين تماما لما فيه من إهلاك للنفس وإهدار للمال.
وأضافت أنه لابد ألا يغادر المتبرع سرير التبرع بعد انتهاء عملية التبرع إلا بعد 5 دقائق على الأقل، مشيرة إلىأنه يمكن العودة لممارسة أعمالك اليومية بعد تبرعك بالدم مع الحرص على تناول السوائل.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها التوقف عن التدخين.. نصائح مهمة للمتبرع بالدم (انفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.