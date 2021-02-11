شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها التوقف عن التدخين.. نصائح مهمة للمتبرع بالدم (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، نصائح مهمة للمتبرع بالدم، قبل وبعد عملية التبرع.

وأوضحت في انفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنهمن الأفضل تناول القليل من الطعام قبل التبرع بالدم بساعتين، وعدم التدخين مدة ساعة على الأقل قبل وبعد التبرعوالأفضل ترك التدخين تماما لما فيه من إهلاك للنفس وإهدار للمال.

وأضافت أنه لابد ألا يغادر المتبرع سرير التبرع بعد انتهاء عملية التبرع إلا بعد 5 دقائق على الأقل، مشيرة إلىأنه يمكن العودة لممارسة أعمالك اليومية بعد تبرعك بالدم مع الحرص على تناول السوائل.