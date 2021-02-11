شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مناسبة للتنزه.. «الحصيني» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس إجازة نهاية هذا الأسبوع.

وقال الحصيني عبر حسابه على “تويتر”: “توقعات بأجواء معتدلة نهارًا على الوسطى والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، لتتراوح الحرارة العظمى من 23°C إلى 28°C”.

وأضاف: “أجواء مكة والمدينة وجازان ليلًا من معتدلة إلى لطيفة، الرياح متوقعة على معظم المملكة من هادئة إلى متوسطة، لا تمنع من التنزه، اكشتوا.. من يرغب في البقاء في الليل خارج المدن في الأماكن المكشوفة في الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات، ملابس شتوية ثقيلة في البر ومتوسطة في الأماكن المفتوحة داخل المدن”.

وأوضح: “متوقع من الجمعة أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق، عما سجلته الحرارة يوم الأربعاء 28/ 6/ 1442هـ”.

وبشأن توقعات هطول الأمطار، قال الحصيني: “متوقع -إن شاء الله- تشكّل بعض السحب الممطرة يوم السبت 1/ 7/ 1442هـ على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان ومكة وجنوب المدينة”.