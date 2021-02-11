شكرا لقرائتكم خبر عن «واتسآب» يختبر حلاً جديداً لمشكلة تواجه مستخدمي التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يستعد برنامج التراسل الفوري “واتسآب” للتخلص من مشكلة قديمة عانى منها التطبيق لفترة طويلة. ووفقاً لـ”سبوتنيك”، فإن المشكلة تتعلق باستخدام التطبيق على أكثر من جهاز في وقت واحد. وتمكن القائمين على التطبيق من التوصل لحل لهذه المشكلة، وفي الإصدار التجريبي الجديد من برنامج 2.21.30، تم الاهتمام بهذه المشكلة كتسجيل الخروج من الحساب على الجهاز المتصل.

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