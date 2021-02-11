قادة الإمارات وقطر يوجهون رسائل إلى الرئيس الإيراني

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى روحاني.

​وفي قطر، قالت وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، إن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، بعث ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

كما بعث "الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقيتي تهنئة إلى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

​وشهدت إيران، أمس الأربعاء، مسيرات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لانتصار "الثورة الإسلامية"، وتمت فيها مراعاة الضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس "كورونا".