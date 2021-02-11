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"ازدهر في أبو ظبي"... الإمارة تطلق برنامجا للحصول على امتيازات الإقامة والجنسية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المكتب بيانا مصورا عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قال من خلالها إنه "لتمكين المقيمين الذين يعملون ويبتكرون ويدرسون في القطاعات الرئيسية من الاستقرار مع عائلاتهم والتركيز على بناء مستقبلهم ضمن بيئة آمنة ومرحبة وداعمة، وللمساهمة في دعم التنمية المستدامة تم إطلاق هذا البرنامج الجديد".

وأضاف المكتب: "ويمكن للمستثمرين الاستفادة من فرص النمو المتاحة في مدينة أبوظبي وتطوير أعمالهم في القطاعات الرئيسية مثل قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والأدوية الحيوية والتكنولوجيا الزراعية والسياحة".

وتابع المكتب في بيانه: "ويشجع البرنامج المواهب الإبداعية ليكونوا جزءا من مجتمع عالمي للفنون والثقافة في أبوظبي، وإطلاق العنان لموهبتهم لتتألق في قطاع الإعلام والترفيه، أو الانضمام لكوكبة من الأكاديميين والقيّمين وعلماء الآثار للتعمق في فهم الماضي والتراث".

وأشار المكتب إلى أنه "يمكن للمتفوقين في حياتهم المهنية - سواء في العلوم أو الهندسة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو أو أي شيء آخر – الانطلاق بحياتهم المهنية والازدهار في مركز تجاري عالمي يتميز باقتصاد متنوع وقطاع خاص سريع النمو، ويدعمهم ليكونوا الأفضل في مجالهم في أبوظبي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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