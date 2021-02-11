شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان «الباحة»: أمطار رعدية حتى الـ6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والقرى، والمخواة، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

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