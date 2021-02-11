مصادر: «شؤون الحرمين» تعتزم استخدام التقييم الإلكتروني لمنسوبي الرئاسة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر مطلعة أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعتزم التعاقد مع بيوت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير الوصف الوظيفي وقياس الأداء بطريقة إلكترونية لمنسوبي الرئاسة. ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن الرئاسة تهدف من المشروع تطوير الوصف والمسارات الوظيفية لجميع منسوبي الرئاسة وإداراتها. وتطوير معايير ومؤشرات أداء جميع وكالات وإدارات ووحدات الرئاسة، ونقل المعرفة، وتأهيل مختصي الرئاسة لتشغيل المشروع.

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