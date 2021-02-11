بدء انتاج لقاح "بايونتيك/فايزر" ضد كورونا في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مختبر بيونتيك أمس الأربعاء بدء إنتاج لقاحه المضاد لفيروس كورونا مع فايزر الأمريكية، في مصنع جديد في ماربرغ في ألمانيا بغية زيادة الكميات المتوافرة منه.



وقال المختبر الألماني في بيان "لقد باشرنا المرحلة الأولى من إنتاج اللقاحات في مصنعنا في ماربرغ" في مقاطعة هسن.

وسينتج هذا المصنع خصوصاً الحمص الريبي النووي المرسال (إيه أر أن أم) العنصر النشط في هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا على ما جاء في البيان، الذي أشار إلى أن "دفعة واحدة من إيه أر أن أم بحجمها الراهن كفيلة بإنتاج ثمانية ملايين جرعة من اللقاح"، وفق "يورونيوز".

وأضاف "بعد المرحلة الأولى من إنتاج (إيه أر أن أم) تتم تصفيته وتركيزه" ويحول "إلى شركاء إنتاج" يقومون بتعقيمه ومعالجته.

وينبغي أن يحصل هذا الإنتاج على الضوء الأخضر من الوكالة الأوروبية للأدوية في فبراير ومارس قبل أن يوزع على ما أفاد المختبر الألماني.

وأوضحت بيونتيك أن "أولى اللقاحات المنتجة في ماربرغ سترسل مطلع أبريل".

ويقع المصنع الرئيسي لإنتاج كميات هذا اللقاح الموجهة للزبائن الأوروبيين في بورس في بلجيكا راهناً.

وأضاف البيان "ما أن يعمل المصنع بكامل طاقته فهو سيصبح من أكبر مواقع الإنتاج في أوروبا مع قدرة سنوية تصل إلى 750 مليون جرعة لقاح".

وتنوي بيونتيك أن تنتج في هذا الموقع "ما يصل إلى 250 مليون جرعة خلال النصف الأول من 2021".

وأضاف المختبر الألماني "نستمر بالعمل مع فايزر على سلسلة من الإجراءات بهدف تلبية الطلب العالمي" مؤكدا هدفه المتمثل في تسليم مليار جرعة من اللقاح في 2021.

وأعلن مختبر بيونتيك في الأول من فبراير تسريع تسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي، واعداً بجرعات إضافية قد تصل إلى 75 مليوناً في الربع الثاني.