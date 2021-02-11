التحالف الدولي يقتل عنصرين من "داعش" في غارة جوية شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات "داعش" الإرهابية".

وتستمر القوات الأمنية العراقية بمساندة طيران التحالف الدولي في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.