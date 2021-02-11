شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها ظهور رسالة إيقاف التطبيق.. «توكلنا» يجيب عن الأسئلة الشائعة الواردة من المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجاب تطبيق “توكلنا” عن أهم الاستفسارات التي وردت إليه، وأبرزها كيفية التصرف حال ظهور رسالة إيقاف التطبيق.

وأوضح التطبيق في إنفوجراف نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إلى أنه في حال ظهور رسالة إيقاف “توكلنا” لدى أحد المُستخدمين، فيجب عليه التأكد من تحديث التطبيق لآخر نسخة.

وأشار إلى عدم وجود إلزامية بالذهاب إلى أحد أجهزة “أبشر” لتعريف رقم التسجيل في التطبيق، كونه يمكن تعريف الرقم بالاستعانة بأحد مستخدمي “أبشر” عبر الدخول للمنصة واستخدام خدمة تعريف الرقم للتطبيق.

ولفت إلى أنه في حال عدم وصول رسالة التحقق عند التسجيل مع إدخال البيانات مرة أخرى ووصول رسالة بأن الرقم مُسجل في أبشر مسبقاً، فيمكن التواصل مع الدعم الفني عبر الرقم الموحد أو حساب “تويتر” أو البريد الإلكتروني.

وأكد التطبيق، أنه يمكن إخفاء المرأة لصورتها الشخصية عن طريق التوجه إلى (حسابي)، واختيار إخفاء الصورة الشخصية.