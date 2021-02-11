الحوثي: السلام لا تصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك .وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" بصنعاء، عبر حسابه على "تويتر": "السلام لا تصنعه الدعوات وإنما الاتفاقات الموقعة".

وأضاف: "أي دعوة لا نرى تطبيقها على الميدان فهي تعبير عن شعور فقط، وممكن أن نبادل الشعور بشعور إذا تأكدنا من سلامة المقصد لمن يدعو للسلام فقط".

وأكد الحوثي استعداد جماعة "أنصار الله" مقابلة أي خطوات عملية لإيقاف الحرب في اليمن بأخرى مماثلة، قائلا: "نبادل الخطوات العملية لإيقاف العدوان والحصار بخطوات عملية متزامنة إذا تم الاتفاق والتوقيع عليها".