شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن ووزير الخارجية السعودي بحثا تعزيز الدفاعات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمس الأربعاء.

وأكدت الخارجية في بيان إن المسؤولين "حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية عن طريق التفاوض للحرب في اليمن، وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية للتصدي للهجمات على المملكة".