عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تستبدل بطاريات ماك بوك برو مجانا لمن يجد هذا العطل

الخميس 11 فبراير 2021

الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن خدمة استبدال مجانية لبطاريات أجهزتها من الحاسوب المحمول طراز ماك بوك برو MacBook Pros في حالة وجود أعطال معينة.



وحسب موقع "ذا فيرج"، فإن الخدمة تنحصر لأجهزة ماك بوك برو المطروحة بين عامي 2016 و2017.

وتعاني بعض هذه الأجهزة من عطل معين في بطارياتها يتعلق بإعادة الشحن.

وأوضح الموقع أن هذا العطل يمنح البطارية عند إعادة الشحن طاقة بنسبة لا تزيد عن 1%.

وقالت إن العطل يمس شريحة صغيرة للغاية من مستخدمي هذا الطراز من أجهزة ماك بوك.

وذكرت أبل، في بيان رسمي، أن من يجد في أجهزته هذا العطل، عليه أن يدخل على رسالة تظهر تلقائيا بجهازه تحمل عنوان “Service Recommended”.

وبتفحص حالة البطارية، إذا وجد أنها في حالة "طبيعية normal"، لن تكون متأثرة بهذا العطل.

وفي حالة ظهور أي نتيجة أخرى عند بحث حالة البطارية، يجب على المستخدم اللجوء لحسابه الخاص للدعم الفني التابع لأبل والتبليغ عن حالة بطارية جهازه لاستبدالها.