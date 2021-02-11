شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 46 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7378 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الأربعاء ، تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و378 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1086 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 219 ألفًا و650 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل شفاء 3522 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و563 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 360 حالة، إلى جانب 140 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.