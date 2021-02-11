شكرا لقرائتكم خبر عن كم شخصاً يصاب من خلالك إذا أهملت احترازات كورونا؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة الصحة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية الوقائية من كورونا، بعد تزايد معدل الإصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة في فيديو على صفحتها الرسمية عبر “تويتر” خطورة الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر طرح تساؤل مفاده: “كم شخص سيصاب من خلالك إذا أهملت الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية؟”.

وأجاب دكتور نوفل الجريان، المشرف الطبي في مركز القيادة والتحكم، بالتأكيد على أن شخص واحد مصاب يمكن أن ينقل العدوى إلى 4 أشخاص حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع: “انتقال العدوى إلى 4 أشخاص ومع استمرار التهاون في الإجراءات تنتقل العدوى إلى مجموعات أخرى ويرتفع المصابين إلى عشرات وربما إلى مئات من مصاب واحد لم يلتزم بالاحتياطات الوقائية من كورونا.

وتحذر وزراة الصحة من التهاون في التعامل مع الفيروس، مشددة على ضرورة اتباع كامل الإجراءات الوقائية للحفاظ على الأفراد والمجتمع.