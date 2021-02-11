شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يتيح ميزة صناعة نشرات إلكترونية وتحقيق أرباح من خلالها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله كيفية صناعة نشرات إلكترونية عبر تويتر، وتحقيق أرباح منها.

وعلق الحمادي على المقطع بقوله “أطلقت Twitter ميزة جديدة تُمكنك من صناعة نشرات إلكترونية بسهولة؛ مع إمكانية تحقيق ربح منها! بحيث بإمكانك الدخول على الخدمة وكتابة المقالات أو الآراء مع القدرة على إضافة التغريدات والمقاطع ونحوها، ثم نشرها كرابط أو رسالة بريدية لمن تريد!”.

وأضاف الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).