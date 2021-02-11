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رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يوجه كلمة للشعب من مطار بنغازي غدا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المكتب الإعلامي في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "المنفي سيلقي كلمة للشعب الليبي من المطار غدا الخميس".

© Sputnik . Sputnik

وكشف المكتب الإعلامي عن أن "كلمة المنفي سيجيب فيها على الكثير من التساؤلات التي تشغل الشارع الليبي".

وأوضح المكتب، أن "رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد سيزور العديد من المدن الليبية في الشرق والجنوب والغرب".

وأكد، أن "المنفي سيلتقي العديد من المسؤولين خلال جولته التي تبدأ الغد فور وصوله من اليونان لمدينة بنغازي".

© Sputnik / Mohamed Hassan

المنفي والدبيبة... وجهان جديدان يقودان ليبيا

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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