شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأخذ بالإجراءات الاحترازية يتنافى مع التوكل؟ المصلح يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، لا يتنافى مع التوكل لا من قريب ولا بعيد.
وأضاف الشيخ المصلح “لا شك أن التزام الإنسان بما يكون من توجيهات في الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأوبئة ومنه وباء كورونا الذي عم العالم نسأل الهل أن يكفينا والبشرية شره، لا يتنافى مع التوكل”.
وأضاف الشيخ الدكتور خالد المصلح “من ظن أن ذلك ينافي التوكل فقد أساء فهم حقيقة التوكل الذي جاءت الشريعة به”، وإلا لكان مقتضى هذا الفهم المنقوص وهو أن أخذ السبب ينافي التوكل أن يعطل الإنسان كل الأسباب ولا يأخذها وهذا لا يقول به عاقل؟.
كانت هذه تفاصيل خبر هل الأخذ بالإجراءات الاحترازية يتنافى مع التوكل؟ المصلح يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.