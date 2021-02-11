شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأخذ بالإجراءات الاحترازية يتنافى مع التوكل؟ المصلح يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، لا يتنافى مع التوكل لا من قريب ولا بعيد.

وأضاف الشيخ المصلح “لا شك أن التزام الإنسان بما يكون من توجيهات في الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأوبئة ومنه وباء كورونا الذي عم العالم نسأل الهل أن يكفينا والبشرية شره، لا يتنافى مع التوكل”.

وأضاف الشيخ الدكتور خالد المصلح “من ظن أن ذلك ينافي التوكل فقد أساء فهم حقيقة التوكل الذي جاءت الشريعة به”، وإلا لكان مقتضى هذا الفهم المنقوص وهو أن أخذ السبب ينافي التوكل أن يعطل الإنسان كل الأسباب ولا يأخذها وهذا لا يقول به عاقل؟.