شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الإصابات وجهود التجارة والشؤون الإسلامية في مؤتمر مستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعقد وزارة الصحة غدا الخميس، المؤتمر الصحفي الدوري بشأن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة 3:35 عصراً.

ومن المقرر أن يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية والمؤشرات الوبائية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال أسبوع، والإحصائيات والخدمات الصحية.

فيما يتناول عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، جهود الوزارة من أجل متابعة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

ويلقي سليمان بن فهد الخميس المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الضوء على جهود الوزارة في حماية المصلين في المساجد من فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية المتخذة في المساجد والجوامع.