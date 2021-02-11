شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تقبض على المتحرشة بالطفلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر.

وأوضح الكريديس أن ذلك يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.