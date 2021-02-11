شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: لست إخوانيا ونسعد كثيرا بالمشروعات العملاقة التى تنجزها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية اليمن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ننظر بعين الأمل كثيرا، ونحن نرى مصر تسير فى الاتجاه الصحيح وتواجه تحدياتها بقوة، ونسعد بالمشروعات العملاقة التى تنجزها مصر وتنعكس على العرب جميعا بالتأكيد.

وأضاف بن مبارك، خلال حديثه لبرنامج راى عام على قناة تن، نحن بصدد تفعيل اللجان الوزارية المشتركة بين اليمن ومصر وهناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين وهذا ما تناولته خلال لقائى مع وزير الخارجية سامح شكرى الذى أبدى استعداد مصر لتقديم المساعدة لليمن والشعب اليمنى فى هذه الظروف التى يمر به.

وقد شدد بن مبارك على خصوصية العلاقات المصرية اليمنية المصرية والتاريخ الذى يربط البلدين، مؤكدا أن اليمن دائما ينظر بعين التقدير العالى والثناء الكبير لدور مصر التاريخى منذ وقوفها مع الثورة اليمنية واختلاط الدم المصرى بدماء اليمنيين.

وبسؤاله عما يتردد من شائعات حول إنتمائه لجماعة الإخوان، أكد أنه ليس إخوانيا مطلقا.