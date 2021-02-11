شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: صور الأقمار الصناعية أكدت أن الحوثيين وراء هجوم مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن من مصلحة الولايات المتحدة الامريكية والعالم إحلال السلام المستدام فى اليمن.

وأكد، خلال لقائه فى برنامج رأى عام المذاع على قناة تن، أن الإيرانيين وقفوا وراء الهجوم الذى وقع على مطار عدن، ولدينا شهود عيان يؤكدون ذلك وصور أيضا تؤكد تورط الحوثيين المدعومين من إيران.

وأكد أن أخطاء النظام الماضى انعسكت على ما يمر به اليمن حاليا، والآن نحن فى مرحلة حاسمة ونواجه مشروعا إيرانيا يستهدف الدولة واستقرار الوطن.

وعن أبرز المعوقات التى تواجه الحكومة اليمنية الجديدة، أن تنفذ البرنامج الحكومى يتطلب الاستقرار الأمنى والسياسي واستكمال العمل المؤسسى، وتحسين الخدمات العام والحيوية

وبالنسبة لاتفاق الرياض ، أكد أن الحكومة الشرعية تعمل فى اجواء إيجابية مع المجلس الانتقالى ، وهناك اطراف تسعى لإفشال اتفاق الرياض ولا تريد له النجاح وتحاول توتير الأجواء فى اليمن، وشدد على أهمية التسريع فى تطبيق الشق الأمنى من اتفاق الرياض، وأشار أن الاتفاق لا ينص على ضرورة تشاور رئيس الجمهورية مع كافة المكونات اليمنية لاتخاذ القرارات .

أضاف بن مبارك ،خلال حديثه، أن هناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وهذا ما تناولته خلال لقائى مع وزير الخارجية سامح شكرى الذى أبدى استعداد مصر لتقديم المساعدة لليمن والشعب اليمنى فى هذه الظروف التى يمر به.

وقد شدد بن مبارك على خصوصية العلاقات المصرية اليمنية المصرية والتاريخ الذى يربط البلدين، مؤكدا أن اليمن دائما ينظر بعين التقدير العالى والثناء الكبير لدور مصر التاريخى منذ وقوفها مع الثورة اليمنية واختلاط الدم المصرى بدماء اليمنيين.