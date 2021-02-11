شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تؤكد مقتل اثنين من جنودها خلال اجتياحها مجددا شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن تركيا تؤكد مقتل اثنين من جنودها خلال اجتياحها مجددا شمال العراق.

وتواصل تركيا انتهاكاتها للأراضى العربية بذريعة حماية أمنها القومى ووجود جماعات متشددة على حدودها المشتركة مع سوريا والعراق، وهو ما دفعها إلى إطلاق عملية عسكرية ضد اهداف حزب العمال الكردستانى في شمال العراق بذريعة تأمين حدودها.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن "العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" انطلقت الليل الماضي في منطقة قارا العراقية"، مضيفة أن عناصر "حزب العمال" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا يتكبدون خسائر ملموسة".