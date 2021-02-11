شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدين استهداف مطار "أبها" فى السعودية بعمل إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم /الأربعاء/، استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة ما عرض حياة مئات المسافرين للخطر، واصفا هذا العمل بـ"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".