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الرئيس الفلسطينى يدين استهداف مطار "أبها" فى السعودية بعمل إرهابى

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القاهرة - سامية سيد -  أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم /الأربعاء/، استهداف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة ما عرض حياة مئات المسافرين للخطر، واصفا هذا العمل بـ"الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وأعرب الرئيس الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - عن وقوف بلاده إلى جانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، مؤكدا ثقته في قدرة المملكة على تجاوز كافة الأزمات بعزم واقتدار.
وشدد على أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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