شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: انخفاض الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إحصائيات منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن تونس شهدت انخفاضا في حصيلة الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وكشفت المنظمة - في أحدث إحصاء لها بحسب "وكالة تونس إفريقيا" للأنباء – أن الإصابات بالفيروس انخفضت من 3890 إصابة إلى 910 حالة يوميا خلال الفترة من 21 يناير حتي 8 فبراير الجاري، و أن حصيلة الوفيات سجلت بدورها تراجعا من 77 وفاة يوميا إلى 52 حالة وفاة خلال نفس الفترة، وهو ما يشير إلى تسجيل بوادر لتحسن الوضع الوبائى.



وتأتي هذه الإحصائيات متطابقة مع تقييم اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا التي أوصت بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على التقدم الذي تم تحقيقه من أجل السيطرة على الجائحة، وفي وقت لم يحسم فيه أعضاء اللجنة حول أسباب انخفاض حصيلة الإصابات إلا أنهم أكدوا على أن تونس ماتزال تشهد المرحلة الرابعة من تفشى المرض بما يدعو إلى تمديد إجراءات الوقاية.

يذكر أن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي كان قد أعلن أمس الثلاثاء، خلال ندوة صحفية ، أن سبب تراجع الإصابات في تونس، ناجم عن إكتساب التونسيين المناعة ضد فيروس كورونا.