شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: العلاقات المصرية اليمنية تاريخية ونثمن دورها بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك ، خلال حديثه لبرنامج راى عام على قناة تن، إن العلاقات المصرية اليمنية المصرية علاقات تاريخية واليمن دائما ينظر بعين التقدير العالى والثناء الكبير لدور مصر التاريخى منذ وقوفها مع الثورة اليمنية واختلاط الدم المصرى بدماء اليمنيين.

وأضاف بن مبارك ان دماء الشهداء تعطى أهمية وخصوصية كبيرة للعلاقات الثنائية ، وكذلك العلاقات الاستراتيجية من خلال موقع الدولتين فى البحر الأحمر والسيطرة على مداخلة تعطى أهمية أخرى لهذه العلاقة

وأشار إلى أن مصر جزءا من التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية، وهناك علاقات متبادلة على كافة المستويات واستقرار مصر هو استقرار للمنظومة العربية بشكل كامل .