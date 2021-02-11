شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمواصلة دعم السعودية للدفاع عن نفسها ضد أى تهديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ملتزمة بمواصلة دعم السعودية للدفاع عن نفسها ضد أى تهديدات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: على الحوثيين وقف أعمالهم العدائية فورا.

وأعلنت الدول العربية، تضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد محاولات الحوثيين استهداف أمنها، جاء ذلك بعدما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولى فى المملكة العربية السعودية، بعد استهدافه من قبل الحوثيين، وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار "أبها" وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، معلنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وأكد التحالف العربى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفاً أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، متابعا: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.