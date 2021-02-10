شكرا لقرائتكم خبر عن «البيت الأبيض»: هجمات الحوثيين على المملكة هدفها إطالة أمد الأزمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أدان البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، هجوم الميليشيات الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.
وقال البيت الأبيض، معلقًا على هجوم الحوثيين على المطار: “إن هجمات الحوثيين على السعودية تهدف لإطالة أمد الأزمة”.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.
وقال التحالف، في بيان له، إن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين المسافرين للخطر.
وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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