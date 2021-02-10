شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تكشف المكونات المسببة للحساسية.. وتوجه رسالة للمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، عن المكونات المسببة للحساسية التي يجب أن تفصح المطاعم عنها في حال دخولها في تجهيز الوجبات المقدمة.

وأضافت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك المكونات تتضمّن الحبوب التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير والشوفان، وفول الصويا والفول السوداني ومنتجاتهما مثل حليب الصويا وزبدة الفول السوداني.

وتابعت جمعية حماية المستهلك أن مكونات الحساسية تشمل أيضا المكسرات ومنتجاتها مثل الكاجو والفستق وغيرهما، والترمس ومنتجاته مثل زيت الترمس، وبذور السمسم ومنتجاتها مثل زيت السمسم.