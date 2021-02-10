- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 3 ملايين مستخدم حمّلوا تطبيق «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة التعليم على وجود إقبال من قبل أفراد المنظومة التعليمية على تحميل تطبيق منصة مدرستي، بعد اتخاذ قرار باستمرار التعليم عن بعد خلال الفترة الأولى من الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت التعليم عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن نحو 3 ملايين مستفيد حمّلوا تطبيق “مدرستي” من مختلف المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم»: 3 ملايين مستخدم حمّلوا تطبيق «مدرستي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.