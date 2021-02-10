شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 3 ملايين مستخدم حمّلوا تطبيق «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم على وجود إقبال من قبل أفراد المنظومة التعليمية على تحميل تطبيق منصة مدرستي، بعد اتخاذ قرار باستمرار التعليم عن بعد خلال الفترة الأولى من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت التعليم عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن نحو 3 ملايين مستفيد حمّلوا تطبيق “مدرستي” من مختلف المتاجر الإلكترونية عبر الإنترنت.