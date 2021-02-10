شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من «الشثري» لمن يكذب على والديه لأي سبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حث الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، من يضطر للكذب على والدته لأي سبب، بالتقرب من الله وإصلاح نفسه وترك “الأيامن” بما استطاع إليه سبيلا.

وكان أحد متابعي برنامج “فتاوى” المذاع على قناة السعودية، قد ذكر أن والدته شديدة الحرص عليه، ومع الوقت أجبرته على الحلف بالله تعالى بعدم إخفاء أي شئ عنها، مضيفا أن ذلك ألزمه بإخفاء بعض الأمور عنها، والكذب عليها في بعض الأحيان،متسائلا عن الحل.

وأكد “الشثري” أن على الابن في هذه الحالة التقرب من الله وإصلاح نفسه حتى يزول الخوف الذي يساور الأم بشأنه، مشددا على ضرورة إصلاح الابن بما يطمئن الأم، فإن ذلك يكون من أسباب رضاها وعدم تسلطها بكثرة السؤال عن أحوال الابن.