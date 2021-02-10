شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس مختص يوضح مواصفات الشوارع المناسبة قبل شراء الأراضي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المهندس عبدالغني الجند، عضو الهيئة السعودية للمهندسين، مواصفات ومقاس الشارع الأنسب لشراء أرض للبناء عليها، حتى لا يتعرض المشتري لتكلفة زائدة عند البناء.

ونصح “الجند” في مقابلة تليفزيونية عبر قناة “الرسالة” بأن لا يقل عرض الشارع عن 15 مترا لسهولة وقوف السيارات وعدم التعطل وانتظار الجيران.

وتابع: “يفضل أن يكون الشارع مسفلت أو منسوب الأسفلت معروف مسبقا، حتى لا يتسبب الأمر في مشاكل بعد البناء أو زيادة تكلفة البناء حال اختلاف منسوب الأرض عن الشارع.

وأضاف عضو الهيئة السعودية للمهندسين، أنه يتوجب على المشتري تجنب الشارع شديد الانحدار لصعوبة توقيف السيارات وكونه يرهق السائر على قدميه صعودا ونزولا.

ونصح بتجنب الشوارع التي بها خطوط كهرباء (الضغط العالي) قدر الإمكان.