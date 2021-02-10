الإعلام الروسي يسلط الضوء على الإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سلط الإعلام الروسي الضوء على الإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات بوصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار كوكب المريخ.



ونوهت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية إلى إعلان دولة الإمارات وصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت 204 أيام وقطعه مسافة بلغت أكثر من 480 مليون كيلو متر لتصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي.

وتناولت الصحف والمواقع الروسية ومنها "ياندكس رو"، "برافدا رو"، "غازيتا" وغيرها وصول المسبار إلى المريخ، ومهمته التي تستمر في المدار لمدة عامين، وتتمثل في الكشف عن القوى التي تؤثر على مناخ المريخ وتقديم صورة كاملة عن غلافه الجوي بفضل معدات 3 كاميرات.

وسيكون المسبار قادرا على المراقبة في 3 نطاقات وهي "المرئية والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية"، ويمكن استخدامه أيضا في دراسة المناخ والغلاف الجوي السفلي للمريخ.