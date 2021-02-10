مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يلتقي سفير مصر بأمريكا ويبحثان تطوير العلاقات

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن اللقاء ناقش سبل تحسين العلاقات بين البلدين، ومواصلة بناء روابط عميقة توحدهما.

وأرفق الدبلوماسي الإسرائيلي تغريدته بصورة تجمعه مع السفير المصري.

كما نقل موقع "هيئة البث الإسرائيلية" الرسمية عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية قولها إن اللقاء تناول تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن اللقاء تطرق لاحتمال زيارة نتنياهو إلى مصر، قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمع إقامتها 23 مارس/ آذار المقبل.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السفير المصري أو السفارة المصرية بأمريكا أو الخارجية المصرية حول ذلك اللقاء.