شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم» توضح أساليب مواجهة «التنمر الإلكتروني» داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم المقصود بمفهوم التنمر الإلكتروني ومظاهره، وكذلك أساليب التعامل معه داخل المدارس.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن التنمر الإلكتروني يعني استخدام التقنية لإلحاق الضرر النفسي بالآخرين.

وأشارت الوزارة إلى أن مظاهر التنمر الإلكتروني، تتمثل في:

– رسائل تهديد إلكترونية مجهولة المصدر.

– انتهاك خصوصية الآخرين.

– تصوير الآخرين دون علمهم.

– نشر معلومات أو إشاعات عن الطرف الآخر.

– نشر صور معًدلة بشكل مسيء.

– محتوى غير لائق يشير للشخص المتنمر عليه.

– النبذ والاستبعاد الإلكتروني.

وكشفت الوزارة في منشورها عبر “تويتر” عن مؤشرات تعرض الطلبة للتنمر والتي جاءت كالتالي:

– اضطراب النوم.

– التأخر أو عدم الرغبة في الدراسة.

– الكسل والإرهاق.

– انخفاض المستوى التحصيلي.

– القلق والخوف.

– الشعور بالعزلة والانطواء.

وشددت وزارة التعليم على تطبيق أساليب عدة للتعامل مع التنمر داخل المدارس:

– تدريب منسوبي المدرسة على طرق الكشف والتدخل المبكر لحالات التنمر الإلكتروني.

– توعية منسوبي المدارس وأولياء الأمور بالتنمر الإلكتروني وأسبابه ومظاهره وآثاره والأساليب المناسبة للتعامل معه.

– ملاحظة السلوكيات غير المناسبة والتعامل معها وفق الإجراءات الإدارية المتبعة.

– حث الطلاب وأولياء أمورهم على سرعة التبليغ عند التعرض لحالات التنمر الإلكتروني.

– تطبيق قواعد السلوك على الطلبة المخالفين عند الحاجة.

Tweets by moe_gov_sa