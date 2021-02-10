شكرا لقرائتكم خبر عن «التواصل الحكومي»: 14 سلوكاً مؤذياً للطفل يتوجب الإبلاغ عنهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد مركز التواصل الحكومي على أن هناك العديد من السلوكيات المؤذية للأطفال والتي يتوجب الإبلاغ عنها للجهات المعنية.

وقال الحساب الرسمي للمركز على “تويتر”: “استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره”، و”استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول” جميعها من السلوكيات المؤذية للأطفال والمرفوضة والتي يجب التصدي لها والإبلاغ عنها.

وأوضح “التواصل الحكومي” أن هناك 14 سلوكا مؤذيا للطفل تتمثل فيما يلي:

– إبقاؤه دون سند عائلي.

– عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.

– عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.

– التسبب في انقطاعه عن التعليم.

– وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.

– سوء معاملته.

– التحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي.

-استغلاله ماديا أو في الإجرام أو التسول.

– استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.

– التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته.

– التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي او اقتصادي.

– تعريضه لمشاهد مخلة بالآداب او إجرامية أو غير مناسبة لسنه.

– السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.

– كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أوالنفسية.

وحث مركز التواصل الحكومي كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تجاه أي طفل، إبلاغ الجهات المختصة فورا.